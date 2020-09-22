Müzikolog Ahmet Say yoğun bakımda

Çeşitli ödüller kazanan beş edebiyat eserinin ve konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı Ahmet Say, Ankara’da yoğun bakımda tedavi görüyor.

85 yaşındaki Say’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

1935 yılında İstanbul'da, Kadıköy'de doğan Say, küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Say, 1946'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. 1950'de konservatuvarı terk etti. 1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya'ya gitti. Türkiye’ye döndüğünde Bingöl'de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi.

DARBEDEN SONRA HAPİS YATTI

1967'de Türk Solu dergisinin yazı işleri müdürü olan Say, 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra Kocakurt romanını yazdı (1976). 1977'de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları’nı çıkarttı. 1980'den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.

Edebiyatçılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ahmet Say, piyanist Fazıl Say’ın da babası.