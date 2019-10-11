Nazım Hikmet’in eşsiz eseri Kuva-yı Milliye sahneye taşınıyor

Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaraları, 30 Ekim'de Atlantis ve Zorlu PSM iş birliğiyle, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahnelenecek. Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuva-yi Milliye Destanı'ndan esinle Kurtuluş Şavaşı'nın kahraman insanları, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan'ın notalarıyla buluşuyor. Cem Orhan’a sahnede İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Utku Bayburt eşlik edecek. Anlatıcı Özgür Özaslan, solist Evrim Özkaynak, viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı, klarnet sanatçısı Arda Serindağ ve canlı olarak ses tasarımını yapan Cem Ergunoğlu eşlik edecek.

Berlin'de yaşayan Türk illüstrasyon sanatçısı Kutay Can Doğan'ın her bir bölüm için çizdiği illüstrasyonların geniş bir ekrana yansıtılmasıyla bir görsel tasarım da sergilenecek. Projenin detaylı dramaturjik çalışmalarında ünlü oyuncu ve eğitmen Ceren Demirel ile tasarımcı Gamze Kuş birlikte çalıştı.