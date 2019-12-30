Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Netflix 2019’da Türkiye’nin en popülerlerini yayınladı
Netflix 2019’da Türkiye’nin en popülerlerini yayınladı
Netflix 2019'da Türkiye'de en popüler olan içerikleri sosyal medya üzeriden paylaştı. Dizi, film ve belgesel türleri için yapılan sıralamada en popüler filmlerin sırlamasında ilk 10'un yarısının yerli yapım olması dikkat çekti.
Kültür Sanat 30 Aralık 2019 - 09:30

İnternet üzerinden dizi, film, belgesel yayınlayan Netflix platformu 2019 yılının en popüler yapımlarını paylaştı. Bu ay yayınlanan içeriklerde tahmini izlenme sayılarını hesaba katarak yapılan sıralamada, sadece 2019 yılında platformda yerini alan yapımlar yer aldı.

2019’UN EN POPÜLER DİZİLERİ

1- Atiye
2- La Casa de Papel
3- The Witcher
4- Hakan: Muhafız
5- Starnger Things 3
6- Black Mirror
7- Sex Education
8- The Umbrella Academy
9- The I-Land
10- You

2019’UN EN POPÜLER FİLMLERİ

1- Organize İşler: Sazan Sarmalı
2- The Irishman
3- 6 Underground
4- Müslüm
5- Aykut Enişte
6- Hedefim Sensin
7- Murder Mystery
8- Arif V 216
9- Triple Frontier
10- I Am Mother

2019’UN EN POPÜLER BELGESELLERİ

1- Gezegenimiz
2- II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları
3- The Great Hack
4- Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates
5- Homecoming: A film by Beyonce
6- The Mind, Explanied
7- Formula 1: Drive to Survive
8- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı
9- Street Food: Volume 1: Asia
10- The Last Czars

İLGİLİ HABERİstanbul'un trafiği Netflix'in izlenme rakamlarını artırdı
Etiketler