Netflix 2019’da Türkiye’nin en popülerlerini yayınladı

İnternet üzerinden dizi, film, belgesel yayınlayan Netflix platformu 2019 yılının en popüler yapımlarını paylaştı. Bu ay yayınlanan içeriklerde tahmini izlenme sayılarını hesaba katarak yapılan sıralamada, sadece 2019 yılında platformda yerini alan yapımlar yer aldı.

2019’UN EN POPÜLER DİZİLERİ

1- Atiye

2- La Casa de Papel

3- The Witcher

4- Hakan: Muhafız

5- Starnger Things 3

6- Black Mirror

7- Sex Education

8- The Umbrella Academy

9- The I-Land

10- You

2019’UN EN POPÜLER FİLMLERİ

1- Organize İşler: Sazan Sarmalı

2- The Irishman

3- 6 Underground

4- Müslüm

5- Aykut Enişte

6- Hedefim Sensin

7- Murder Mystery

8- Arif V 216

9- Triple Frontier

10- I Am Mother

2019’UN EN POPÜLER BELGESELLERİ

1- Gezegenimiz

2- II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları

3- The Great Hack

4- Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates

5- Homecoming: A film by Beyonce

6- The Mind, Explanied

7- Formula 1: Drive to Survive

8- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı

9- Street Food: Volume 1: Asia

10- The Last Czars