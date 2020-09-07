Netflix tartışma yaratan Cuties için erteleme kararı aldı

BBC’deki habere göre Netflix sözcüsü, konu ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“RTÜK'ün Cuties/Minnoşlar filmine yönelik taleplerini değerlendirdiğimiz bu süreçte, filmin Türkiye'deki yayın tarihini erteleme kararı aldık.”

Filmin 9 Eylül’de yayına gireceği açıklanmıştı. RTÜK, Aile Bakanlığı’nın çağrısı ile Netflix’ten filmi katalogdan çıkarmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Filmin adı ve cinsel tınılar çağrıştıran dans sahnelerinin bulunduğu klibi internette büyük tartışma yarattı.

11 yaşındaki bir kız çocuğunun pedofillerin zevkini tatmin için cinselleştirildiğini ileri süren bir açık dilekçeye 24 saatten az bir süre içinde 25 bin kişi imza verdi.

FİLMİN HİKAYESİ

Film Senegal’den 11 yaşındaki Amy isimli bir kız çocuğunun hikayesi üzerine kurulu.

Amy ailesinin geleneksel ve muhafazakar yaşam tarzıyla, özgürlükçü komşuları Angelica ve onun dans grubunun sunduğu kaçış fırsatı arasında kalıyor.

Filmin Fransız-Senegalli yönetmeni Maimouna Doucoure bu yılın Sundance Film Festivali’nde dünya sineması dalında en iyi yönetmenlik ödülüne layık görüldü.