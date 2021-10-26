Netflix’ten Kraliyet ailesini kızdıracak hamle… Prenses Diana röportajı The Crown’da gösterilecek

Netflix, İngiliz Kraliyet ailesini anlatan ‘The Crown’ dizisinin beşinci sezonunda, Prenses Diana'nın olay yaratan Martin Bashir röportajına yer verecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemiyle birlikte başarısını katladıkça katlayan Netflix, İngiliz Kraliyet ailesini kızdıracak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının öncesinden başlayıp günümüze kadar gelen olayları İngiliz Kraliyet ailesinin gözünden anlatan ‘The Crown' dizisinin beşinci sezonu, tartışmalı bir bölümü de ekrana getirecek.

Dizinin yeni sezonunda, Prenses Diana’nın 1995’te BBC Panorama programı için Martin Bashir’le yaptığı röportaj da yer alacak. Daily Mail’e konuşan ismini vermeyen bir kaynak, “The Crown’un yaratıcıları röportajı beşinci sezon için kritik bir an olarak görüyor. O yüzden buna büyük bir yatırım yapıyorlar” dedi.

BBC ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Netflix’in bu adımına başta Prens William ve Prens Harry’nin ne tepki vereceği merak konusu. Prens William, belgeselin bir daha asla yayınlanmaması gerektiğini savunurken, Netflix’le ABD’ye yerleştikten sonra milyonlarca dolarlık anlaşma yapan Prens Harry de ağabeyine destek çıkmıştı.

Sahte belge ve iddialarla Prenses Diana’yı ikna ederek röportaj yapan Martin Bashir, BBC’nin yıllar sonra yaptığı soruşturmanın ardından editoryal kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu. BBC röportaj nedeniyle Kraliyet ailesinden özür dilemişti.

‘ANNEMİN CANINI ALDI’

BBC'nin suçu kabul edip özür dilemesinin ardından Prens William ve Prens Harry kardeşlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prens William, “Bu röportaj anne ve babamın arasındaki ilişkiyi kötüleştiren ana etkenlerden biriydi. Sayısız kişiye zarar verdi. BBC'nin hatası annemi korku, paranoya ve yalnızlığa itti. BBC o dönem dile getirilen şikayetleri doğru bir şekilde soruştursaydı, annem bunun bir oyun olduğunu anlardı” dedi.

Prens Harry ise, “Bu istismar kültürü ve etik olmayan yöntemler onun canını aldı. Beni en çok endişelendiren şey, bu durum bugün halen devam ediyor. Annem bu yüzden hayatını kaybetti ancak değişen hiçbir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Ölümünden 24 yıl sonra Prenses Diana'yla ilgili dikkat çeken iddia: Çocuklarını alıp California'ya gidecekti

İlginizi Çekebilir Bashir skandalı büyüyor... Prens William ve Prens Harry ateş püskürdü: Annemiz bu yüzden öldü