O Ses Türkiye’nin yıldızı Turgut Çıngı’dan yeni single

Turgut Çıngı, O Ses Türkiye'nin ilk turunda yorumladığı Fikri Karayel'in ‘Trenler' şarkısıyla çok büyük övgüler toplayarak tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Yarışmada Murat Boz'un takımında finale kadar yükselen Turgut, Murat Boz'un da defalarca üzerine basarak belirttiği gibi çok özel bir yorumcu. Dikkat çekici sesi ve tarzıyla söylediği şarkıların hissiyatlarını değiştirme yeteneğine sahip olan Turgut, dinleyicilerin karşısına ilk olarak yarışmada da büyük beğeni topladığı ‘Trenler' yorumuyla çıkıyor.

Sözleri ve bestesi Fikri Karayel'e ait olan ‘Trenler'in düzenlemesini Safa Hendem ve Mehmet Cem Ünal üstlendi.

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Turgut Çıngı, 1994 yılında Antalya'da doğdu ve eğitimini de orada tamamladı. Küçük yaşta müzikle tanışan Turgut arkadaşlıkları vasıtasıyla gitar kursuna başladı ve geri dönmeyeceği bir yola girdi. Bir dönem kuaförlük tecrübesi de kazanmış olan Turgut, müzik yolunu seçti ve lise yıllarında kurduğu grupla birlikte müzik hayatına hızlı bir giriş yaptı. Antalya'daki birçok mekanda çalan ve 10 yıllık sahne deneyimi bulunan Turgut, Antalya dışında Zeytinli Rock Festivali'nde ve Fethiye, Isparta, Denizli gibi bölgelerde de sahne aldı. Vokallik yaptığı bu gruplarda aynı zamanda elektro gitar, davul ve bass gitar da çalan Turgut, 2019 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla birlikte adını geniş kitlilere duyurdu. Yarışmada Murat Boz'un takımında yer alan ve finale kadar yükselen Turgut, yeni çalışmalarını Universal Müzik Türkiye yapımcılığında yayımlayacak.