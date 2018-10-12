Orhan Gencebay’dan kendisine hakaret edenlerle ilgili savcılığa suç duyurusu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunan kişiler hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Ünlü sanatçı adliye çıkışında, "5 yıldır sosyal medya üzerinden kendisine hakaretlerde bulunan kişiler hakkında şikayetçi olduğunu" söyledi. Berkay-Arda kavgasına ilişkin soruya yorum yapmaktan kaçınan Gencebay, "Tabi ki kimsenin kimseyi kırmasını istemem" dedi.

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Eşi Sevim Emre ve avukatı ile birlikte Çağlağan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen ünlü sanatçı Orhan Gencebay savcılığa yaptığı şikayetin ardından eşi ve avukatıyla birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“SALDIRLAR CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA KADAR GİTTİ”

İlk olarak ünlü sanatçının avukatı Berrin Ayata konuştu ve “Sosyal medya üzerinden saldırılar oldu. Orhan Bey üzerinden Cumhurbaşkanlığına kadar hakaretler oldu. Üzüntüden daha ileri boyuta aşırı bir yüklenme oldu. 4-5 yıldır bu saldırılar var. Saldırılar artık cumhurbaşkanlığı makamına kadar gidince mecbur kaldık. Çoğu gizli hesaptan yapıyor. Gerekli makamlardan soruşturmalar başladı” dedi.



“İNSANLARI KIRMAMAYA ÖZEN GÖSTEREN BİRİYİM”

Daha sonra konuşan Orhan Gencebay ise şunları söyledi: “Üzüntüm şu ki; hakaret sahibinindir aslında. Ben insanları kırmamaya özen gösteren biriyim. Bazı insanlarımız üzüyor insanları. İnsanın doğasında böyle şeyler de var. Ama ben doğadaki kötü şeylerin kalkmasını istiyorum. Fakat elimde olmuyor. İyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülük yapmam mümkün değil. Dilerim o arkadaşlar da daha insan olma konusunda bilgilere sahip olsunlar diye temenni ederim.”

ARDA BERKAY KAVGASINA YORUM

Gencebay, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

“Çok fazla ilgilendim diyemiyorum. O yüzden çok fazla yorum yapamayacağım. Tabi ki kimsenin kimseyi kırmasını istemem. Tatsız şeyler olmasın isterim. Ben bestelerimde de, estetiği, güzelliği, iyiyi, doğruyu, adaleti ve paylaşmayı anlatmaya gayret eden biriyim.”