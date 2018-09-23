Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Oyunculuktan şarkıcılığa
Oyunculuktan şarkıcılığa
'Dürüye'nin Güğümleri', 'Kız Kaçıran', 'Bir Kadın Tanıdım', 'Beni Deli Etme' ve 'Deniz Yıldızı' gibi dizilerde rol alan Deniz Sipahi şimdi de müzik dünyasına göz kırpıyor.
Kültür Sanat 23 Eylül 2018 - 12:56

Ian Ikon’un ülkemizde de çok sevilen ‘Discover Me’ şarkısını Duygu Merzifonluoğlu’nun sözleri ile ‘Özgürlüğüm Senin” adıyla yorumlayan Deniz Sipahi’nin teklisi, DMC etiketiyle yayınlanacak. Şarkının düzenlemesi Batuhan Fırat'a; klibinin yönetmenliği ise ise Murat Joker'e ait. Klipte Sipahi'ye ünlü oyuncu Bensu Soral'ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral eşlik ediyor.

Küçük yaşlarda başlayan müzik yeteneğini Ajda Pekkan ve Burak Kut gibi isimlere vokalistlik yapan Sipahi, birçok dizi ve reklam müziğini de seslendirdi.

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler