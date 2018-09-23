Oyunculuktan şarkıcılığa

'Dürüye'nin Güğümleri', 'Kız Kaçıran', 'Bir Kadın Tanıdım', 'Beni Deli Etme' ve 'Deniz Yıldızı' gibi dizilerde rol alan Deniz Sipahi şimdi de müzik dünyasına göz kırpıyor.

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Ian Ikon’un ülkemizde de çok sevilen ‘Discover Me’ şarkısını Duygu Merzifonluoğlu’nun sözleri ile ‘Özgürlüğüm Senin” adıyla yorumlayan Deniz Sipahi’nin teklisi, DMC etiketiyle yayınlanacak. Şarkının düzenlemesi Batuhan Fırat'a; klibinin yönetmenliği ise ise Murat Joker'e ait. Klipte Sipahi'ye ünlü oyuncu Bensu Soral'ın ikiz kardeşi Bedirhan Soral eşlik ediyor.

Küçük yaşlarda başlayan müzik yeteneğini Ajda Pekkan ve Burak Kut gibi isimlere vokalistlik yapan Sipahi, birçok dizi ve reklam müziğini de seslendirdi.