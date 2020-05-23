Özel tiyatrolar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt altına alınacak

Özel tiyatrolar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt altına alınacak

Resmi Gazete'de yayınlanan "Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik" e göre, özel tiyatrolar Bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt edilecek.

Resmi Gazete’de bugün 31135 sayılı “Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik” yayınlandı. Yönetmeliğin amacı şöyle tarif edildi: “Özel sektör ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek üzere özel tiyatroların Bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt edilmesine dair işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Özel tiyatrolar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlana formu doldurarak kayıt başvurusunda bulunabilecek.

HER YIL OCAK AYINDA KAYIT YENİLENECEK

Sisteme kaydedilen özel tiyatrolar, ilk kayıt oldukları yılı takip eden her yıl 1-31 Ocak tarihleri arasında, belirtilen usulle kayıtlarını yenileyecek.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz sunarak kaydı yapılan özel tiyatrolara Bakanlıkça hazırlanan bir belge verilecek.

2020-2021 sanat sezonunda profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım talebinde bulunan özel tiyatrolar 2020 yılı için bu Yönetmelik kapsamında Sisteme kaydedilmiş sayılacak.