Öznil’den ilk tekli: Biri Giderken

Öznil’in yeni teklisi Biri Giderken, tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının söz ve bestesi Öznil'e ait.

Küçüklüğünden beri rock, alternatif ve pop müziğe ilgi duyan Öznil, ‘Biri Giderken' adlı eserinde biten bir aşk hikayesini anlatırken, yaşanan duruma dair yalın ama duygusal biçimde veryansın ediyor.

ÜRETMEYİ SÜRDÜRÜYOR



24 yaşındaki sanatçının yeni şarkısının düzenlemesini Miraç Yavuz yaptı. Prodüktörlüğü ise Pinhani grubundan da tanınan Selim Aydın üstlendi. Nordic Stüdyosu'nda yapılan kayıtlarda Öznil’e Onur Atar (bas gitar), Ethem Saran (davul), Arda Görgün (klavye) ve Miraç Yavuz (elektrik gitar) eşlik etti. Biri Giderken’in mix ve mastering’ini Pinhani grubundan Eray Polat yaptı.

Bir yandan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü tamamlamak üzere olan, diğer yandan Üniversite Radyosu'nda düzenli olarak program yapan Öznil, yeni şarkı üretmeyi sürdürüyor.