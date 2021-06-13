Pandemide tek çözüm açık hava tiyatrosu

Bir zamanlar açık hava sinemaları vardı. Çekirdek yiyerek izlenen sinemalar giderek azaldı. Artık yaz aylarının eğlencesi açık hava sinemaları adeta kayboldu. Coronavirüs ise bu geleneğin değişik bir versiyonunun gündeme getirdi. Çekirdek olmasa da artık açık hava tiyatroları var. Devlet Tiyatroları, Coronavirüs (covid-19) salgını sürecinde, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için, “Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları” projesini, Ankara Macunköy'de hayata geçirdi. Proje kapsamında birbirinden farklı oyunlar, sonbahar aylarına kadar tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

AŞIK VEYSEL SAHNEDE

‘Aşık Veysel' oyunu bugün ve yarın akşam sahnede olacak. Oyunun yazarı Osman Nuri Ercan, aynı zamanda Aşık Veysel karakterini sahnede canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Alpay Ulusoy'un oturduğu oyun; Aşık Veysel'in küçük yaşta gözlerini kaybetmekten dolayı yaşadığı zorluğa rağmen hayata tutunmasını, karşılaştığı zorlukları aşmak için verdiği mücadeleyi, içindeki sevgiyi, hoşgörüyü, Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını anlatıyor.

OYUNLAR AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları, Bizim Yunus'un ardından bugün ve yarın ‘Aşık Veysel', 17, 18 ve 19 Haziran'da ‘Eyvah Nadir' ve 24, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde de ‘Sonsuzluk Kitabevi' ile devam edecek.

Bizim Yunus, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde de “Yunus Emre ve

Türkçe Yılı” izleyenlerden tam not almıştı.