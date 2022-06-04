Parkinson’la savaşan ünlü yıldız: Replikleri unutuyordum

Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı, bir film çekimi sırasında replikleri unuttuğunu, tamamen boşluğa düştüğünü ve bunun kendisini çok zorladığını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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ABD'li ünlü oyuncu Michael J. Fox, yıllardır savaştığı Parkinson hastalığının kariyerini nasıl etkilediğini anlattı.

Bir podcast programına katılan 60 yaşındaki oyuncu, hastalık nedeniyle artık replikleri aklında tutmakta zorlandığını belirtti. Geleceğe Dönüş serisiyle yıldıza dönüşen Fox, bir film çekimi sırasında replikleri unuttuğunu, tamamen boşluğa düştüğünü ve bunun kendisini çok zorladığını ifade etti.

Ünlü oyuncu, “De Palma filminde 70 sayfalık diyaloğum var ve epey pahalı olan çekimlerin benim replikleri hatırlamama bağlı olduğunu biliyorum” dedi. Artık repliklerin daha az olduğu projelerde yer aldığını belirten Fox, “Beş sayfalık diyaloğu aklımda tutamıyorum. Şimdi aklımda tutabileceğim daha kısa diyaloglar geliyor” diye konuştu.

Fox’a 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson hastalığı teşhisi konmuş, ünlü isim hastalığını 1998'de kamuoyuna açıklamıştı.

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