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Perre Antik Kenti’nde 1000 yıllık insan iskeleti bulundu

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bir erkeğe ait 1000 yıllık iskelet bulundu.

Güncellenme: 09:06, 01/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Perre Antik Kenti’nde 1000 yıllık insan iskeleti bulundu

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden birisi olan Örenli Mahallesi’nde yer alan Perre Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Perre Antik Kenti’nin merkezinde ve yaşam alanı içerisinde bulunan iki dönümlük alanda sürdürülen kazılarda, Bizans dönemine ait taşlarla etrafı çevrilerek oluşturulan bir mezar bulundu. İçerisinde bir erkeğe ait iskelet bulunan mezarın yakınlarında ise bir çömleğe rastlandı.

Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Burada ilginç olan bir mezar yapısına ulaştık. Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve bir erkek iskeleti ortaya çıktı. Bu erkek iskeleti sırt üstü yatmaktaydı ve mezarda bir de çömlek bulundu. İncelemelerimizde iskeletin 1000 yıl öncesine yani Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik” dedi. (DHA)

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Adıyaman Bilim İsrail Sanat
Yayınlanma Tarihi:08:54,