Picasso’nun ilham perisini resmettiği tablo satışa çıkıyor: 866 milyon lira bekleniyor

Picasso'nun, ilham perisi olarak görülen Marie-Thérèse Walter'ın ressam tarafından yapılan bir tablosu satışa çıkıyor. Tablo için 45 milyon sterlin (yaklaşık 866 milyon lira) bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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2021 yılında Picasso eserleri 503 milyon sterlinle rekor satışlara imza atmışlardı. Sanat tarihine iz bırakan ressamın eserlerinin bu rekoru elinde tutup tutmayacağı merakla beklenirken yeni bir satış haberi geldi bile.

İspanyol sanatçının ilham perisi Marie-Thérèse Walter’ın en büyüleyici tasvirlerinden biri olarak kabul edilen tablo satışa çıkıyor. Tablo, sanatçının hayatında son derece önemli bir yıl olarak kabul edilen 1932’de boyandı.

Sotheby’s tarafından satışa gerçekleşecek tablo için müzayede evinin güzel sanatlar satış başkanı Brooke Lampley, Picasso’nun altın ilham perisi portrelerinin 20. yüzyıl sanatının yadsınamaz özelliklerini oluşturduğunu söyledi: “Gelenekten radikal bir kopuş olan bu çarpıcı tablo, aynı zamanda sanatçının Marie-Thérèse’e olan sınırsız arzusuna derinden lirik bir övgü.”

SANAT PİYASASINDA EN PAHALI ESER ONA AİT

Picasso ve Walter, 1927’de Olga Khokhlova ile evli olduğu dönemde ilişkilerine başladı. İlişkileri 1932’de devam ederken, evliliği de daha da mutsuz hale geldi. Bu arada Picasso da sanat dünyasında bir sanatçı olarak bitip bitmediğine dair sorularını sona erdireceğini umduğu bir retrospektif için hazırlanıyordu. Ressamın, Walter’ın çeşitli portreleri de dahil olmak üzere yıl boyunca yaptığı çalışmalar, onun hâlâ geçerli bir sanatçı olduğunu da kanıtladı.

Picasso, ayrıca 1932’de Walter’ın bir başka portresi olan Femme Assise Près D’une Fenêtre ile sanat piyasasına hükmetmeye devam ediyor, 2021’de 78 milyon sterline satışı gerçekleşen tablo, o yılın bilinen en pahalı sanat eseri olarak görülüyor.

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