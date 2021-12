Plak sevgisi ilerleyen teknolojiye, geçen yıllara rağmen güçleniyor

Şarkıları kolayca atlamak pek mümkün değil veya cepte de taşınamıyorlar, ama İngiltere'nin plak sevgisi her yıl daha da güçleniyor. LP satışları 2021'de beş milyonun üzerine çıkarak art arda 14 yıldır büyüme gösterirken 1990'dan bu yana en yüksek rakam satış rakamına ulaşıyor.

İngiltere plak şirketlerinin şemsiye grubu BPI’ye göre, plaklar şu anda İngiltere’de satılan albümlerin yüzde 23’ünü oluşturuyor. Ve geçen yılki 4,8 milyon satıştan 5,3 milyona yükseliyor.

Plakların istikrarlı bir şekilde geri dönüşünün, dinleyicilerin daha zengin sesler aramasıile ilgili olduğu düşünülüyor. BPI’ye göre lak, sanatçılara ve plak şirketlerine YouTube gibi müzik video platformlarından iki kat daha fazla para kazandırıyor.

Commons kültür komitesi temmuz ayında, plak şirketlerinin yayın patlamasından tarihi kârlar elde ettiğini ve düşük telif oranlarının müzisyenlerin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini bildirdi.

40 YIL SONRA ALBÜM ÇIKARDILAR, EN ÇOK SATANLAR ARASINDA YER ALDILAR

Yılın en çok satan plak albümü Voyage, kırk yıldaki ilk Abba kaydı ve 29.891 ile ilk hafta en büyük satışına sahip oldu. Resmi listelere göre albüm, bu yüzyılda plak üzerinden en hızlı satışı gerçekleştirdi.

Fleetwood Mac’in 1977 tarihli Rumors albümü, geçen yıl en üst sıralarda yer alarak plak olarak en çok satan üçüncü albüm oldu. Grup, kurulduktan 54 yıl sonra popülerliğini korumaya devam ediyor ve Idaho’da otoyolda kaykay yapan bir adamın kızılcık suyu içtiği viral bir TikTok videosunda Dreams şarkısının kullanılmasından sonra gençlerden oluşan yeni bir kitlesi de oldu.

Back to Black by Amy Winehouse, piyasaya sürülmesinden on yıl sonra, 2016’dan bu yana en çok satan plaklar arasında yerini koruyarak beşinci sırada yer aldı. Adele’in yeni kaydı 30 ve Ed Sheeran’ın = (Equals) albümü de en çok satanlar arasında yer aldı.

KASETLERİN BEKLENMEDİK DÖNÜŞÜ

Plak canlanmasından daha büyük bir sürpriz de mütevazı kasetlerin geri dönüşü oldu. 2012’de büyük düşüş yaşayan kayıt formatı, bu yıl Britanyalılar arasında ilgi gördü ve geçen yıl satış rakamları 156.542’den 190.000’e yükseldi. En son 2003 yılında kaset satışları bu kadar yüksekti.

Kasetlerin rönesansı, olağandışı ürünler arayan genç izleyiciler tarafından yönetiliyor gibi görünüyor.

BPI’nin CEO’su Geoff Taylor şunları söyledi: “Müzik hayranı olmak için harika bir zaman, dinleyiciler her zamankinden daha geniş seçeneklere sahip. Yeni müzik ve yeteneklere yapılan plak şirketi yatırımı sayesinde, hayranlar en sevdikleri müzikleri plak, CD ve hatta kaset olarak satın alabilir, aynı zamanda istedikleri zaman ve sıklıkta anında dinlemek için 70 milyondan fazla şarkıya erişimin keyfini çıkarabilirler.”

2021’in en çok satan plakları şu şekildeydi:

1. ABBA – Voyage

2. Adele – 30

3. Fleetwood Mac – Rumours

4. Ed Sheeran – =

5. Amy Winehouse – Back To Black

En çok satan kasetler:

1. Olivia Rodrigo – Sour

2. Dave – We're All Alone In This Together

3. Lana Del Rey – Chemtrails over the Country Club

4. Queen – Greatest Hits

5. Coldplay – Music of the Spheres

