Psikiyatr nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre psikiyatr mı, psikiyatrist mi?

Psikiyatr nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre psikiyatr mı, psikiyatrist mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘psikiyatr’dır. Psikaytr mı, psikiyatrist mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘psikiyatr'dır.

PSİKİYATR NE DEMEK: Psikiyatri ile uğraşan uzman.

PSİKİYATR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin psikaytr mı, psikiyatrist mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı psikiyatr şeklinde olmalıdır.

psikiyatrist (Yanlış kullanım)

psikiyatr (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Acilen bir psikiyatra görünmende fayda var.”