‘Resmin Türkçesi’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Azerbaycanlı ressam Sakit Mammadov'un küratörlüğünde açılan Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

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Türk dünyası sanatçılarının eserlerini buluşturan sergi, resim sanatının birleştirici gücü ile hem tarihi bağları pekiştirecek hem de halkların birbirini yakından tanımasını sağlayacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde 28 Haziranda açılan sergi 3 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.



Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin dil ve kültürel ortaklığının sanattaki yansıması olan sergi ile Türk dünyası resim sanatının öne çıkan örneklerine ilişkin farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Sergide, Özbekistan’dan Akmal Nuridonov ve Alisher Alikulov, Azerbaycan’dan Arif Aziz, Refik Aziz ve Sakit Mammadov, Kırgızistan’dan Eldar Aitmatov, Yuristanbek Shygaev ve Musakeev Temirbek, Kazakistan’dan Sembigali Smagulov, Türkmenistan’dan Hüssein Husseinov, Türkiye’den ise Devrim Erbil, Ergin İnan, Kadir Ablak, Mahir Güven, Süleyman Saim Tekcan ve Yalçın Gökçebağ’ın eserleri yer alıyor.

SERGİDE FARKLI ÜLKELERDEN SANATÇILAR TEK YÜREK OLDU

Birbirinden başarılı 16 ressamın bir araya geldiğini söyleyen Küratör Sakit Mammadov, Bu kadar önemli sanatçıların bir araya gelmesi çok sevindiricidir. Burada dünyanın birçok yerinde kişisel sergi açmış isimlerin eserleri sergileniyor. Sergide farklı ülkelerden sanatçılar tek yürek olduk bu da Türkün yüreğidir. Türk dünyasının ressamlarını Türkiyeye getirerek büyük bir projeye imza attık. Yurt dışından gelen sanatçılar Türkiyeyi çok seviyor. İstanbul Türk dünyasının medeniyet başkentidir o yüzden seve seve geldik. Sergi insanları da çok etkiledi. Ressamların eserlerini görüp çok etkilendiler dedi.

60TAN FAZLA ESER SERGİLENİYOR

İstanbulun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Mammadov, Sergide 60tan fazla eser var. Nereye baksanız Türk simgelerini buluyorsunuz. Türklerin ne kadar kadim bir millet olduğunu tarihinin ne kadar eskiye gittiğini görüyorsunuz. Türkler nereye gitmişse oraya medeniyet götürmüşler. Türkler kültürüyle dünyaya ders verir. İstanbulda şehir, müzik, resim görüyorum. İstanbul bizim için çok değerli ve aziz bir şehir. Sergiye 5 devlet 1 millet katıldı. Bundan sonra Avrupadaki sergilere Türk dünyası adına katılacağız. Aynı sergiyi Azerbaycan Şuşada açacağız. Sonra Kırgızistan ve Kazakistanda olacağız. Aslında serginin anlamı Türkleri bir araya getirmek. Biz zaten kardeşiz bu sergi de kardeşin dostluğudur. Biz ülkelerin medeniyetlerini buraya getirdik. Destekleri için İBBye teşekkür ediyorum. Herkes çok heyecanlı ve emek verdiler diye konuştu.