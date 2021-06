Roger Waters, sosyal medya devini topa tuttu

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın özgürlüğü için düzenlenen etkinliğe efsanevi rock yıldızı Roger Waters da katıldı. Waters, etkinlikte Mark Zuckerberg’i hedef alarak sosyal medya devinin şarkısını kullanma isteğine de küfürle yanıt verdi.

Rolling Stone’un haberine göre; Facebook’un, Another Brick in the Wall şarkısını reklamda kullanmak için büyük bir para teklifiyle geldiğini belirten Waters Zuckerberg’e “asla olmaz. S….t” diyerek cevap verdi.

Waters sözlerine şu şekilde devam etti: “Bunu sadece, kesinlikle her şeyi ele geçirmek için yaptıkları sinsi bir hareket olduğu için söylüyorum. Bu saçmalıklara taraf olmayacağım Zuckerberg.”

ARTIK REKLAMLARDA YER ALMIYORLAR

Pink Floyd daha önce de şarkılarının reklamlarda kullanılması için teklif almıştı. Far Out Magazine’e göre; grup, 70’lerin ortalarında Fransız meşrubat Gini reklamı için şarkılarını vermekten çekinmedi. Ancak bu sayede artan konser bilet fiyatlarını hayranları için daha ucuz hale getirmeye yardımcı oldu.

Yine de, grup bundan sonrasında “iyi bir amaç” için olmayan herhangi bir reklamda müziklerinin kullanılmasını reddetme kararı aldı.

Waters, etkinlikte sosyal medya tekelleri ve manipülasyonu konusundaki tutumunu belirten hararetli bir mektup da okudu. Water, “Bu şarkının temel duygusunun bugün hâlâ çok yaygın ve çok gerekli olduğunu düşünüyoruz, bu da işin ne kadar zamansız olduğunu gösteriyor” dedi.

Ayrıca Zuckerberg’in şirketinin daha büyük hale gelerek herkesi sansürleyecek ve Assange’ın hikayesinin kamuya aktarılmasını engelleyecek güce sahip olacağını söyledi.

