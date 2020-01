SAG Ödülleri’ne Parasite ve Joker damgası

ABD'de 25 Şubat'taki Oscar Ödül Töreni öncesindeki son büyük sinema ödülleri olan 26. SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta yapılan törende ödül kazananlar şöyle sıralandı:

EN İYİ OYUNCU KADROSU

Parasite (Chang Hyae-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Jung Hyeon-jun, Jung Ziso, Lee Jung-eun, Lee Sun-kyun, Park Myung-hoon, Park So-dam, Song Kang-ho)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Renée Zellweger, judy

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Joaquin Phoenix, Joker

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern, Marriage Story

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ DİZİ KADROSU (DRAMA)

The Crown (Marion Bailey, Helen Bonham Carter, Olivia Colman, Charles Dance, Ben Daniels, Erin Doherty, Charles Edwards, Tobias Menzies, Josh O'Connor, Sam Phillips, David Rintoul, Jason Watkins)

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA DİZİSİ)

Jennifer Aniston, The Morning Show

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA DİZİSİ)

Peter Dinklage, Game of Thrones

EN İYİ DİZİ KADROSU

The Marvelous Mrs. Maisel (Caroline Aaron, Alex Borstein, Rachel Brosnahan, Marin Hinkle, Stephanie Hsu, Joel Johnstone, Jane Lynch, Leroy McClain, Kevin Pollak, Tony Shalhoub, Matilda Szydagis, Brian Tarantina, Michael Zegen)

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ DİZİSİ)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ DİZİSİ)

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV FİLMİ YA DA MİNİ DİZİ)

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

EN İYİ KADIN OYUNCU (TV FİLMİ YA DA MİNİ DİZİ)

Michelle Williams, Fosse/Verdon

EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI (FİLM)

Avengers: Endgame

EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI (KOMEDİ YA DA DRAMA DİZİSİ)

Game of Thrones

(Fotoğraf: REUTERS)