Şair ve yazar Tekin Gönenç hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü şair ve yazar Tekin Gönenç’in 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şair Tekin Gönenç'in vefat ettiğini duyurdu. Akay, “Seni Ben Nasıl Sevmem, Bilsem En Güzel Gemilerle Sularında Kalırdım, Git Git Bitmez Ülkemsin Sen” gibi unutulmaz şiirlerin yazarı ve Türk edebiyatına damgasını vurmuş ünlü şair Tekin Gönenç'i, maalesef 87 yaşında kaybettik. Şiirlerinde aşkı ve sosyal meseleleri lirik bir dille anlatıyordu. ‘Gönlü Güvercinli Kadın’ ve ‘Aşk Konuşur Bütün Dilleri’ isimli kitapları her dönemde başucu kitabı olmuştur ve olacaktır. Şiirlerinin bir bölümü de Makedonca ve İngilizceye çevrilmiştir. Nur içinde yatsın inşallah” ifadelerini kullandı.

TEKİN GÖNENÇ KİMDİR?

8 Mart 1933’te Sivas Yıldızeli’nde dünyaya gelen Tekin Gönenç, 1955’te İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1968-1970 yılları arasında Michigan Üniversitesi’nde psikofarmakoloji öğrenimi gördü. İlaç ve kimya sanayisinde yöneticilik yaptı. İngiltere ve bazı Orta Doğu ülkelerinde çalıştı. PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği, BESAM ve MESAM üyesi olan şair, 1989 yılından sonra danışmanlık hizmetini İstanbul’da devam ettirmiştir.