Salzburg Filarmoni’nin genç yıldızı Ayşe Cemre Ağırgöl

15 yaşında Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan tek piyanist olan Ayşe Cemre Ağırgöl, yeteneği ve başarısı ile Türkiye'nin gururu oldu.

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Dünyanın en prestijli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü ile Salzburg Mozart Musikgymnasium öğrencisi olan 15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni Orkestrası ile sahneye çıkan tek piyanist olarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Ailesinin desteği ile henüz 4 yaşında katıldığı müzik atölyesinde piyano ile tanışan, 9 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda piyano eğitimine başlayan, 12 yaşında ise dünyanın en önemli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi’nin üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Pre-College piyano bölümüne kabul edilen Ağırgöl, Salzburg’da müzikseverlerin karşısına çıktı.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Genç piyanist Ayşe Cemre, 24 Haziran akşamı Salzburg Havalimanı Amedeus Terminali’nde düzenlenen büyük final konserinde müzikseverlerle buluştu. Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni Orkestrası ile Chopin 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Salzburg’daki müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yeteneği ile göz dolduran genç piyanist, herkesi kendine hayran bıraktı.

ÜNLÜ ŞEFTEN ÖDÜL ALDI

Şef Elisabeth Fuchs’tan konserde Ayşe Cemre’ye bir de ödül verildi. Genç piyanist, 2023 yılında Salzburg Filarmoni Orkestrası ile yeniden sahneye çıkacak ve yeni bir konçerto daha çalacak.

FİNALE KALAN 100 YARISMACI İÇİNDEN SEÇİLDİ

Ayşe Cemre Ağırgöl, tüm Avusturya ve Almanya’nın Bavyera eyaletinden 500’ün üzerinde 6-18 yaş arası katılımcının yer aldığı Zeig Dein Talent yetenek yarışmasında ikinci tura kalan 100 kişiden biri olmuş, 100 kişinin canlı performanslarının değerlendirilmesinin ardından da Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan tek piyanist olmayı başarmıştı. (DHA)