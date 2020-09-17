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‘Sanat Parkta’ devam ediyor
‘Sanat Parkta’ devam ediyor
Kadıköy Belediyesi’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlediği “Sanat Parkta Festivali", bugün itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Kültür Sanat 17 Eylül 2020 - 10:59

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açık ve kapalı mekânlarda tiyatro gösterimlerine ilişkin yayınladığı genelgesi üzerine Kadıköy Belediyesi'nin 4 Ağustos'tan bu yana sürdürdüğü Sanat Parkta Festivali'ne son verilmişti.

Ancak tiyatrocular başta olmak üzere tüm sanat camiasının tepkileri üzerine Bakanlık 15 Eylül'de yeni bir genelge yayınlayarak bu kararından vazgeçti.

BİLETLER YENİDEN SATIŞA ÇIKACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile etkinliklere yeniden izin vermesinin ardından Kadıköy Belediyesi, bugünden tarihinden itibaren tiyatro gösterimlerinin yapılmasına devam etme kararı aldı. 14-15-16 Eylül tarihlerinde iptal edilen etkinlikler ise yeni tarihleriyle Mobilet üzerinden satışa çıkacak.

Son güncelleme: 16:05 - 17.09.2020
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