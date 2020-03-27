Sanatçılardan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü mesajları…

27 Mart Dünya Tiyatro Günü ile ilgili bir paylaşım yapan usta sanatçı Genco Erkal, "Dünyadaki bütün tiyatroların kapalı olduğu bir dönemde Dünya Tiyatro Günü kutlamaktan daha acıklı bir güldürü olabilir mi? Olur. Millet can derdindeyken Kanal İstanbul..." dedi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, bugün sahnelerde, sokaklarda, piyeslerde kutlanamıyor. Zira, bütün tiyatro sahneleri kapalı. Herkes evinde çünkü tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını bunu gerektirdi. Tiyatroya emek ve gönül verenler de bugünü sosyal medyadan attıkları mesajlarla kutlamaya başladı.

MÜJDAT GEZEN’DEN ÇARPICI RESİM

Tiyatromuzun efsane isimlerinden Müjdat Gezen, bu özel gün için çarpıcı bir çizim kaleme aldı.

GENCO ERKAL’DAN KANAL İSTANBUL GÖNDERMESİ

Bugünle ilgili en çarpıcı mesajlardan birisi duayen tiyatrocu Genco Erkal’a aitti. Sosyal medya hesabından “Dünyadaki bütün tiyatroların kapalı olduğu bir dönemde Dünya Tiyatro Günü kutlamaktan daha acıklı bir güldürü olabilir mi?” diyen Erkal, kendi sorusuna şöyle cevap verdi: “Olur. Millet can derdindeyken Kanal İstanbul…”



Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar da Instagram üzerinden 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı. Yıldırımlar bu özel gün için İntihar Genel Provası oyunundan bir anı paylaştı.

‘KULAĞIMIZDA SEYİRCİMİZDEN YADİGAR ALKIŞLAR’

Bu yıl sık sık Hayal Satıcısı oyunu sansürlenen Berna Laçin de bugünle ilgili şu mesajı paylaştı: “Bir 27 Mart ki tiyatrosuz ne sessiz… Oysa sahnede olacaktık bugün. Önce kuliste bir çiçek buketi bekleyecekti mücevherden kıymetli. Seyirci ile buluşacaktık. Her akşamkinden de keyifli. Alkışlar kulağımızdaaaaaa. Alıp koynumuza o en tatlısından yorgunluğu. En tatlı rüyalara dalacaktık… Ne diyelim, ‘sağlık olsun’. Bunu da yaşamak varmış. Sağlıkla yeniden sahnelerde buluşuncaya kadar evimizdeyiz. Kulağımızda seyircimizden yadigar alkışlar. Tüm Tiyatro seyircisi ve emekçisi dostlarımın , kardeşlerimin, büyüklerimin. #dünyatiyatrogünü Kutlu olsun.”

Enis Arıkan, bugünkü mesajında izleyicilerle yeniden kavuşmayı diledi: Dünya tiyatrolar günümüz kutlu olsun. Okuldan mezun olduktan sonra 10 tane oyunda oynamışım. Bazılarının fotolarını bulamadım. Geçsin şu günler… Yine kavuşalım.”