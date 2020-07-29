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‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ilk fragmanı yayınlandı
‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ilk fragmanı yayınlandı
Behzat Ç.’nin acımasız iş insanı, ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’yle geri dönüyor. Dizide Nejat İşler’in canlandırdığı ‘Ercüment Çözer’ karakterinin toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletiyle sağlayacağını duyurduğu dikkat çekici ilk tanıtım yayınlandı. İşte ilk fragman...
Kültür Sanat 29 Temmuz 2020 - 11:28

BluTV'nin Inter Medya yapımcılığında seyirciye sunacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' iddialı geliyor. Nejat İşler'in canlandırdığı fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer'in hayatını ve yeni hikayelerini anlatacak dizi, toplumdaki saygı kavramını, kadına, hayvana şiddeti, toplum içinde yaşama kurallarını iddialı anlatım tarzıyla gündeme taşıyacak.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can'ı buluşturan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayınlanan ilk tanıtımı da dikkatleri üzerine çekti. Nejat İşler'in canlandırdığı ‘Ercüment Çözer' karakterinin “Şiddet nokta atışı olmalı, cezalandırılan neden cezalandırıldığını anlamalı” sözleriyle farklı ve sert bir işin geldiğinin sinyallerini veren tanıtım yayınlandıktan hemen sonra ‘Ercüment Çözer' hastag'i, Twitter'da Türkiye gündemine üst sıralardan giriş yaptı.

Uzun süre çok konuşulacak dizinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor.

İŞTE, İLK TANITIM…

 

 

Son güncelleme: 11:41 - 29.07.2020
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