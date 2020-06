Scarlett Johansson: Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bir süredir kadın ve erkek sinemacılar arasında tartışmaya neden olan eşitsizlikler hakkında görüşlerini bildirdi. Marvel’ın yeni filmi Kara Dul ile gündemde olan oyuncu Candis Magazine'e verdiği röportajda fit kalmakla ilgili kendi imtihanlarını ve sıkıntılarını 1950 yapımı klasik All About Eve – Perde Açılıyor’daki bir sahneyle kıyaslayarak anlattı.

35 yaşındaki Johansson “Oyuncuların ince kalması için baskı hep oldu. En sevdiğim filmlerden All About Eve'de bir sahne var, Batte Davis canı bir şeye acayip sıkılmış şekilde odayı tavaf ediyor ve sonra bir parça çikolata alıyor. Geri bırakıyor. Tekrar alıyor. Tekrar bırakıyor. Nihayet pes edip parçayı yiyor ama bunun için bile mücadele vermesi gerekiyor! Yani o zamanlarda bile bu baskı vardı. Şimdiyse çok daha kötü”