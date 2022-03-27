Sean Penn, Oscar davetlilerini boykota çağırdı

Sean Penn'in 2022 Oscar'ları öncesinde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne bir mesajı var. Penn, Zelenskiy'nin oyuncu geçmişini hatırlatarak Oscar'a katılması gerektiğini söylerken, Akademi'nin izin vermemesi halinde tüm katılımcıları boykota davet etti.

Sozcu.com.tr

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Sinema endüstrisnin heyecanla beklediği Oscar Ödül Töreni’ne saatler kalmışken Sean Penn’den Akademi’ye çarpıcı bir mesaj gitti.

Şu anda Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili bir belgesel çeken aktör, 26 Mart Cumartesi günü CNN’den Jim Acosta ile konuştu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ödül töreninde sanal olarak yer alacağı söylentileri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Daha önce, Mystic River ve Milk filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini evine götüren Penn, Acosta’ya Oscar programında Zelenskiy’nin olması gerektiğini, aksi takdirde izleyicilerin ve konukların töreni boykot etmeleri gerektiğini söyledi:

“Bu onların ânı olsa da, katılan herkesi teşvik ediyorum. Filmlerini kutlarken bu durumu protesto etmeleri çok daha önemli. Akademi Ödülleri’ni boykot edin.”

ZELENSKIY’NİN KATILIP KATILMAYACAĞI HÂLÂ BELLİ DEĞİL

Penn Ukrayna ziyaretini savaşın şiddetini artırması üzerine sonlandırarak Polonya’nın Varşova kentine geçti.

Zelenskiy’nin Oscar Ödül Töreni’nde görünüp görünmeyeceği belli değil, ancak yardımcı sunucu Amy Schumer, Drew Barrymore Show’da Ukrayna cumhurbaşkanının katılmasını istediğini ve organizatörler tarafından reddedildiğini söyledi.

Ancak The New York Post, 25 Mart Cuma günü Zelenskiy’nin, kendisinin gösterilip gösterilmeyeceği konusunda Akademi ile görüşmelere devam ettiğini iddia etti.

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