Şehirler arası nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘şehirlerarası’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Şehirler arası nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘şehirlerarası’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘şehirler arası’dır. Şehirler arası mı, şehirlerarası mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘şehirler arası'dır.

ŞEHİRLER ARASI NE DEMEK: İki veya daha çok şehir arasında ulaşım, iletişim sağlayan, kentler arası.

ŞEHİRLER ARASI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şehirler arası mı, şehirlerarası mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şehirler arası şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

şehirlerarası (Yanlış kullanım)

şehirler arası (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni şehirlerarası otobüs terminali faaliyete geçti.”