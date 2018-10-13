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Selami Şahin: ‘Hayatta en değerli şey alın teridir’
Selami Şahin: ‘Hayatta en değerli şey alın teridir’
Selami Şahin, sahneye çıktığı bir mekandaki performans sonucu ter içinde kaldı ve "Hayatta en değerli şey alın teridir. Eğer bu gece buradan sizleri mutlu ve hoşnut gönderebilirsek işte o zaman bu terin bir karşılığı olacaktır" dedi.
Kültür Sanat 13 Ekim 2018 - 14:39

Selami Şahin, dün Günay Restoran’da sahne aldı. ”Tanrım” ile başladığı programında birkaç kuşaktır dilden dile söylenen ve gönüllere dokunan şarkıları ile performansını devam ettiren Selami Şahin, gençlere taş çıkardı. Sanat güneşi Zeki Müren’in otuza yakın şarkısını seslendirdiğini dile getiren başarılı sanatçı, ”Zeki Bey bambaşka bir insandı. Onunla çalışmak çok büyük bir gururdu benim için”‘ diyerek efsane ismi andı.

‘HAYATTA EN DEĞERLİ ŞEY ALIN TERİDİR’

Programının ortalarına doğru yoğun tempo dolayısıyla ter içinde kalan Selami Şahin, bir hayranının “Helal olsun size, alın teri akıtıyorsunuz. Büyük sanatçısınız” sözlerine “Teveccühünüz. Hayatta en değerli şey alın teridir. Eğer bu gece buradan sizleri mutlu ve hoşnut gönderebilirsek işte o zaman bu terin bir karşılığı olacaktır” verdi.

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