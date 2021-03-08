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Selim İleri de hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Rasim Öztekin'den sonra Türk edebiyatının usta kalemi Selim İleri'den de kötü haber geldi. Beyin embolisi kaynakları rahatsızlık geçiren İleri hastaneye kaldırıldı. 

Güncellenme: 10:05, 08/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Selim İleri de hastaneye kaldırıldı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan İleri’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan İleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İleri’nin tedavisi devam ediyor.

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında “Dostlukların Son Günü”, “Uzak Hep Uzak” ve “Yaşarken ve Ölürken”in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar’ı roman kahramanı yaptığı ‘Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun’u yayımladı. Usta yazar, 2012’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

DHA

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Yayınlanma Tarihi:10:02,