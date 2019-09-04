Sezonun iddialı oyunu Aşk Geçmişim için geri sayım

Şebnem Bozuklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun başrollerini paylaştığı ‘Aşk Geçmişim’ oyunu, bu sezon tiyatroseverler ile buluşacak. Oyunun prömiyeri 15 Ekim’de yapılacak.

Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro'nun ortak prodüksiyonu olan ‘Aşk Geçmişim' oyunu, provalarını sürdürüyor. Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek oturuyor. Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson'ın yazdığı anti-romantik komedi tarzındaki oyun, 15 Ekim’de UNIQ Hall'de ilk kez perde açacak.

Oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy'nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyuncuların her birinin en az 6 ayrı karakteri oynadığı oyunda, Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu‘nun komedi performansları sanatseverler tarafından merakla bekleniyor.



Oyun Künyesi:

Yazan: D.C. Jackson

Yöneten: Tuğrul Tülek

İkinci Yönetmen: Özge Erdem

Çeviren: Erdem Avşar

Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Melisa Doğu

Yapım: Pangea & Tatlı Ekşi Tiyatro

Dekor Tasarımı: Sıla Karaca-Seda Saçlı

Kostüm Tasarımı: Seval İşgören

Müzik Direktörü: Özgehan Özturan

Fotoğraf: Fırat Koçak

Reji Asistanları: Ümit Özdemir, Emre Aslan