Sezonun iddialı oyunu Aşk Geçmişim için geri sayım

Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro'nun ortak prodüksiyonu olan ‘Aşk Geçmişim' oyunu, provalarını sürdürüyor. Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek oturuyor. Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson'ın yazdığı anti-romantik komedi tarzındaki oyun, 15 Ekim’de UNIQ Hall'de ilk kez perde açacak.
Oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy'nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyuncuların her birinin en az 6 ayrı karakteri oynadığı oyunda, Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu‘nun komedi performansları sanatseverler tarafından merakla bekleniyor.
Oyun Künyesi:
Yazan: D.C. Jackson
Yöneten: Tuğrul Tülek
İkinci Yönetmen: Özge Erdem
Çeviren: Erdem Avşar
Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Melisa Doğu
Yapım: Pangea & Tatlı Ekşi Tiyatro
Dekor Tasarımı: Sıla Karaca-Seda Saçlı
Kostüm Tasarımı: Seval İşgören
Müzik Direktörü: Özgehan Özturan
Fotoğraf: Fırat Koçak
Reji Asistanları: Ümit Özdemir, Emre Aslan