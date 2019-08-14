Sıla’nın minik adaşı!

Açıkhava konserlerinde hayranları ile buluşmaya devam eden Sıla, bayramın üçüncü günü Çeşme Amfi Tiyatro’da sahneye çıktı. Kerki Solfej’in düzenlediği konserde, alanı saatler öncesinden dolduran dinleyiciler her şarkısında Sıla’ya eşlik etti.

Sıla, şarkıları, enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Konserlerinde seyircilerinin sevgilerini karşılıksız bırakmaya Sıla, dün akşam da minik bir hayranını sevindirdi.

SILA'DAN SILA'YA MİNİK BİR HEDİYE

Konserinin ilk yarısında bir dinleyicisi sahneye yaklaşarak Sıla'ya “Benim kızımın adı da Sıla ve sizi çok seviyor. Size bir hediye hazırlamış ve vermek istiyor” deyince Sıla hemen minik adaşını sahneye davet etti. Küçük hayranı Sıla'ya bir kolye hediye etti.

Kolyeyi alan Sıla hayranına teşekkür ettikten sonra onu sahneye oturttu ve konserine devam etti. Konserin ilk yarısı bitince ise Sıla minik hayranını da kulise götürdü ve orada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Konserin ilk yarısında sahnede pembe bir kıyafet tercih eden Sıla, ikinci yarıda ise beyaz ve yeşil renkli elbisesini renkli bir taçla tamamladı. Sıla'yı Çeşme'de dinlemeye gelenler arasında Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı da vardı.