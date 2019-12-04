Sinema Meslek Birlikleri’nden MSGSÜ açıklaması

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema -TV Merkezi'ndeki kriz ile ilgili ortaklaşa bir çözümün bulunacağına inandıklarını belirterek, "Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema -TV Merkezi ve bünyesindeki Türk Film Arşivi’nde yaşanan olumsuzlukları yerinde incelediklerini ve taraflarla görüştüklerini açıkladı. Birlikte, konuyla ilgili bir açıklama yaparak krizin çözülmesi gerektiğine değindi:

“Arşivin yeniden yapılandırılmasının, şartların iyileştirilmesinin idarenin bir tasarrufu olduğunu kabul etmekle birlikte; bu yapılandırmanın arşivi sıfırdan oluşturan Prof. Sami Şekeroğlu ve bölüm akademisyenleri ile ortaklaşa yapılmasının sinema tarihimize bir saygı duruşu, bir görev olduğunu hatırlatırız. Ortaklaşa çözümün bulunacağına inanıyoruz. Aksi durumda kamuoyunda MSGSÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi ve Sinema TV Bölümünde bir tasfiye çalışması yapıldığı düşüncesi oluşacaktır. Aşağıda ismi yazan meslek birlikleri olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY)

BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞİ (BSB)

SENARYO VE DİYALOG YAZARLARI MESLEK BİRLİĞİ (SENARİSTBİR)

TÜRKİYE SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SESAM)

SİNEMA VE TELEVİZYON ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SETEM)

SİNEMA ESERİ YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (SEYAP)

SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SİNEBİR)