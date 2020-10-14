Son dakika… İstanbul Valiliği: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü salgını nedeniyle gelirleri kesilen işletmelere destek vermek amacıyla belediyeye bağlı Şehir Tiyatroları sahnelerini, Ekim ayında özel tiyatrolara açtı.

Bu kapsamda, ‘Teatra Jiyana Nû’ (Yeni Yaşam Tiyatrosu) da dünyaca ünlü İtalyan yazar Dario Fo’nun ‘Yüzsüz’ oyununu, ‘Bêrû’ adıyla Kürtçe olarak 13 Ekim’de Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sahneleyecekti. Ancak kaymakamlık, perdenin açılmasına saatler kala oyunun yasaklandığını oyunculara bildirdi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* ‘Teatra Jiyana Nü’ özel tiyatro ekibi tarafından 13 Ekim 2020’de sergilenmesi planlanan ‘Beru: Klakson Borizan Birt’ isimli tiyatro oyunu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımızca Kürtçe olduğu için yasaklanmamıştır.

* Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmak kanunlarımızda yasaktır ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemez. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;

* ‘Teatra Jiyana Nü’ (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- devlet ve terör ilişkilerini irdeleyen ‘Beru; Klakson Borizan Birt’ isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur.

* Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır. (DHA)