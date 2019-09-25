Sonbaharı klasik müzikle karşılıyor

ENKA Kültür Sanat, '31. Yıl Müzik Buluşmaları' 1 Ekim’de oda müziğine yeni bir soluk getiren Trio Hexis ile başlayacak. Etkinlik dizisi, Ayşe Deniz Gökçin ile son bulacak.

ENKA Kültür Sanat, 1 Ekim'de sanatseverleri klasik müzik etrafında buluşturmaya hazırlanıyor. 26 Kasım'a kadar devam edecek 31. Yıl Müzik Buluşmaları kapsamında, yedi konser düzenlenecek.

31. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları, Gökhan Aybulus (piyano), Erkin Onay (keman) ve Çağ Erçağ (viyolonsel) üçlüsünden oluşan Trio Hexis'in, 1 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek konseriyle başlayacak. Topluluk bu ilk konserinde, L.v. Beethoven, İlhan Baran ve J.Brahms'ın eserlerinden oluşan repertuarı ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. ENKA Kültür Sanat'ın daimi sanatçısı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 8 Ekim Salı akşamı sahne alacak. Sanatçı vereceği resitalde, yeni eserlerinden “İzmir Süiti”nin yanısıra, kendi eserlerini ve çağdaş bestecilerin eserlerinden örnekler sunacak.

Repertuvarlarında sıkça birlikte çaldıkları orijinal besteler ve Güney Amerika dolaylarından seçme eserler barındıran Pow Trio, 15 Ekim Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda dinleyenleri hikâyelerine ortak olmaya davet edecek. Ekim ayının son konuğu, büyülü sesi ile dinleyicileri mest eden Birsen Tezer olacak. 22 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek konserde Tezer'e, kendini “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan ve beş oktavlık sesiyle dinleyenleri büyüleyen Cem Adrian konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

RUS PİYANİST PISAREV İSTANBUL’DA

Yeni ayın ilk konuğu, olabildiğince fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamayı ve barışın sesini müzikle duyurmayı amaçlayan Barış için Müzik Vakfı'nın kurduğu Barış İçin Müzik Orkestrası olacak. 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek konsere 5-16 yaş arası çocuklar ücretsiz katılabilecek.

Etkinlik programı, sahip olduğu eşsiz tekniği ile klasik müzik sahnesine adını altın harflerle yazdıran piyanist Andrey Pisarev ile devam edecek. Dünyanın en iyi filarmoni orkestrası ile aynı sahneyi paylaşan, Moskova Çaykovski Konservatuvarı Piyano Bölümü Profesörü Pisarev'in, İstanbullu dinleyicileriyle buluştuğu resitalde Franz Schubert'in eserlerinden oluşan bir seçki sunacak. 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Müzik Buluşmaları, piyanonun genç yıldızı Ayşe Deniz Gökçin'in, 26 Kasım Salı akşamı klasik ve modern müziği birleştiren, yenilikçi vizyonu ustalıkla hayata geçireceği konser ile sona erecek.