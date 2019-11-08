Sosyal medyada başlayan bir aşk hikayesi ‘Söz vermiştin’

Söz Vermiştin, sosyal medya aracılığıyla yolları yeniden kesişen Nesim ve Lilyan’ın hikayesini konu ediyor. Müzik yapımcısı olan Nesim’in hayatı, bir gün sosyal medyada eski okul arkadaşına rastlamasıyla bambaşka bir hal alır. Okuldan ayrıldıktan sonra bir daha görüşmediği Lilyan’ı sosyal medyada bulan Nesim, bu tesadüf sayesinde Lilyan ile kısa sürede büyük bir aşka yelken açar. Yıllar sonra gelişen bu aşk bir çok sürprizi de beraberinde getirir. Baran Seyhan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Söz Vermiştin” filminin oyuncu kadrosunda Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Mazlum Çimen gibi isimler yer alıyor.