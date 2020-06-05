Steve McQueen yeni filmlerini George Floyd’a adadı

Ünlü İngiliz yönetmen Steve McQueen, yeni projelerini George Floyd'a adadığını açıkladı. McQueen açıklamasında, "Bu filmleri George Floyd'a, ABD, İngiltere ve diğer yerlerde öldürülen, görülen veya görülmeyen diğer tüm siyah insanlara ithaf ediyorum" dedi.

12 Years a Slave, Shame ve Hunger gibi filmerin başarılı yönetmeni Steve McQueen, Cannes tarafından seçilen yeni filmlerini George Floyd’a adadı.

Seçkide yer alacak filmler, Mangrove ve Lovers Rock’ın yanı sıra, uzun metrajlı hikayelerden oluşan BBC yapımı Small Axe serisinin ilk iki bölümü yer alacak.

“BÜYÜK AĞAÇ SİZSENİZ, BİZ KÜÇÜK BİR BALTAYIZ”

Ünlü yönetmen, “Bu filmleri George Floyd’a, ABD, İngiltere ve diğer yerlerde öldürülen, görülen ve görülmeyen diğer tüm siyah insanlara ithaf ediyorum. Büyük ağaç sizseniz, biz küçük baltayız” yorumunda bulundu.

Small Axe serisinde yer alacak olan Star Wars yıldızı John Boyega da, protesto gösterisinde önemli bir rol oynayarak göstericilerin yanında yürüdü.