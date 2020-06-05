Steve McQueen yeni filmlerini George Floyd’a adadı
12 Years a Slave, Shame ve Hunger gibi filmerin başarılı yönetmeni Steve McQueen, Cannes tarafından seçilen yeni filmlerini George Floyd’a adadı.
Seçkide yer alacak filmler, Mangrove ve Lovers Rock’ın yanı sıra, uzun metrajlı hikayelerden oluşan BBC yapımı Small Axe serisinin ilk iki bölümü yer alacak.
Ünlü yönetmen, “Bu filmleri George Floyd’a, ABD, İngiltere ve diğer yerlerde öldürülen, görülen ve görülmeyen diğer tüm siyah insanlara ithaf ediyorum. Büyük ağaç sizseniz, biz küçük baltayız” yorumunda bulundu.
Small Axe serisinde yer alacak olan Star Wars yıldızı John Boyega da, protesto gösterisinde önemli bir rol oynayarak göstericilerin yanında yürüdü.