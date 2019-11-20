Suç ve Ceza Film Festivali önemli isimlerle açılıyor

9. Suç ve Ceza Film Festivali, sinemanın önemli isimlerinin katılımıyla yarın saat 19.00’da Cemal Reşit Rey konser salonunda açılıyor. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl yine “Adalet” teması ile düzenlenecek. Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

SİNEMANIN ÖNEMLİ İSİMLERİ AÇILIŞTA

Festival’in açılışı Yekta Kopan’ın sunumuyla gerçekleşecek. Açılış programı; kokteyl, onur ödüllerinin takdimi, festival programının tanıtılması ve açılış filminin gösteriminden oluşacak. Zuhal Olcay, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi ve Teodor Kuhn’un katılacağı açılışta yönetmen Miroslav Terzic’in “Soy Bağı” adlı filmi gösterilecek. Festival filmleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında izleyici ile buluşacak.