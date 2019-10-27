Süleyman Soylu’dan Çukur ve Adana Sıfır Bir dizileri ile ilgili sert açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukur ve Adana Sıfır Bir'e ateş püskürdü. Bakan Soylu, diziler ile ilgili "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi, çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Kundu Turizm Bölgesi’ndeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

“LANET BİR DİZİ VAR ‘ÇUKUR’ DİYE”

Çukur ve internette yayınlanan Adana Sıfır Bir dizileri ile ilgili konuşan Soylu, afetle mücadelenin sadece tek bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığını belirterek, “Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de ‘Adana Sıfır Bir’ diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum ‘Üniversite hocaları ne işe yarıyor?’ diye. ‘Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?’ diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz. 5 vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime döndürmeliyiz” dedi.

“NE YAPACAKSAK, ŞİMDİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ”

Kurumlar arası entegrasyonun en önemli mesele olduğuna işaret eden Soylu, “Tüm kurumlar, bu işte elini taşın altına koymak durumundadır. Buna ait bilgilendirmeyi, toplumda ve kurumlarda bir bilinç oluşturmayı ancak sizler başarabilirsiniz. Bu da iletişimle olur. İnanmak samimiyetle, gönüllülükle, kendini hatırlatmak farkındalıkla olur. Büyüklerimizin bir lafı vardır ‘Eyvah para etmez.’ derler. Gerçekten de para etmiyor. 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde ‘eyvah’ hiç para etmedi. Van Depremi’nde para etmedi. Geçtiğimiz haziran ayında Araklı’daki sel felaketinde para etmedi. Hemen derenin, ırmağın kenarına yapılan evler hiç para etmedi. Bu ‘eyvah’ gerçekten hiç para etmiyor. Onun için ne yapacaksak şimdi yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı. (AA)