Süleyman Soylu’dan müzik yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekibimiz çalışıyor bize bir öneri getirecek. Bu öneriyi değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

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NTV canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pandemi yasaklarının büyük bölümü gevşetilmesine rağmen gece müzik yasağıyla ilgili kısıtlama devam ediyor. Bu yasak ne zaman kalkacak?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecek. Bu öneriyi değerlendireceğiz.”

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