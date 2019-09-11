Bundan 3 gün önce hayatını kaybeden, vefat ettiği dün öğrenilen Yeşilçam'ın efsane ismi Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ömercan ALTAY / İstanbul

Yeşilçam’ın efsane ismi Süleyman Turan, 83 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Turan’ın 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşilçam’dan ‘esas oğlan’ın en iyi dostu olarak onlarca filmde rol alan duayen oyuncu için bugün Üsküdar Şakirin Camii’nde tören düzenleniyor.

Ediz Hun, Serdar Gökhan, İlyas Salman, Mustafa Alabora, Nuri Alço, Gürsel Tekin, gibi isimler de Turan’ın son yolculuğunda hazır bulunuyor.

Nuri Alço, Turan ile ilgili, “Türk sineması yaşayan bir efsanesini kaybetti. Beklenmedik ölümler insanı tabii ki üzüyor” dedi.

Turan, kılınacak öğle namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.





