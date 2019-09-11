Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor
Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor
Bundan 3 gün önce hayatını kaybeden, vefat ettiği dün öğrenilen Yeşilçam'ın efsane ismi Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kültür Sanat 11 Eylül 2019 - 12:42

Ömercan ALTAY / İstanbul

Yeşilçam’ın efsane ismi Süleyman Turan, 83 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Turan’ın 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşilçam’dan ‘esas oğlan’ın en iyi dostu olarak onlarca filmde rol alan duayen oyuncu için bugün Üsküdar Şakirin Camii’nde tören düzenleniyor.

Ediz Hun, Serdar Gökhan, İlyas Salman, Mustafa Alabora, Nuri Alço, Gürsel Tekin, gibi isimler de Turan’ın son yolculuğunda hazır bulunuyor.

Nuri Alço, Turan ile ilgili, “Türk sineması yaşayan bir efsanesini kaybetti. Beklenmedik ölümler insanı tabii ki üzüyor” dedi.

Turan, kılınacak öğle namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.



İLGİLİ HABERSüleyman Turan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
İLGİLİ HABERSüleyman Turan kimdir? İşte Süleyman Turan'ın oynadığı filmler...
Son güncelleme: 12:52 - 11.09.2019
Etiketler