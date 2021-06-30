Sümela Manastırı 5 yıl sonra ilk kez gezilecek

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda, Şubat 2016’da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatıldı. Kaya düşme riskine karşı kapatılan Sümela Manastırı’nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019’da ziyarete açıldı. İkinci etap çalışmalarının da tamamlanması ile manastırın yüzde 65’lik bölümü, 28 Temmuz 2020’de ziyarete açıldı.

YARIN TAMAMI AÇILIYOR

Bir süre salgın tedbirleriyle misafirlerini ağırlayan, taş düşme riski üzerine ise geçen yıl yeniden ziyarete kapatılan tarihi mekanda çalışmalara kaldığı yerden devam edildi. Çalışma kapsamında endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp güçlendirdi. Çelik ağların yamaca serildiği bohçalama sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılıyor. Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, Çan Kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar 5 yıl sonra ziyaret edilebilecek. Manastır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile yarın ziyarete açılacak.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan da manastırda restorasyon çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka’da Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti. (DHA)