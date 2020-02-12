Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri başlıyor

SYFG seçkisi, temel sağlık hizmetlerinden çocuk işçiliği ve çocuk köleliğine, gıda ve tekstil sektörlerinde sorumlu tedarik zincirinden çatışma ve savaşa, iklim değişikliğinden su ve enerji sorunlarına birçok temel meseleyi bütüncül bir bakış açısıyla ele alan ve yaratıcı çözümlerle ilham veren belgesellerden oluşuyor. Ekolojik ve sosyal sistemlerin birbiriyle ilişkisini gözler önüne seren filmler aynı zamanda çözüm odaklı insanların fark yaratan sosyal girişimlerini de aktarıyor.

SYFG'nin yer alacağı ilk dört şehrin etkinlik detayları belli oldu:

– Mardin'de Mardin Gençlik ve Kültür Derneği, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Proje Koordinasyon Birimi ve MAÜ Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Topluluğu tarafından 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerine MAÜ Vali Kılıçlar Salonu'nda,

Fethiye'de Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve Arkadaşlar Ekolojik Yaşam Kolektifi tarafından 29 Şubat – 1 Mart tarihlerinde Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde,

– Nevşehir Ürgüp'de Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi tarafından 27-28 Mart Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi Konferans Salonu'nda,

– Antakya'da Zenginler Atölyesi tarafından 20-22 Mart tarihlerinde Zenginler Atölyesi Kültür ve Sanat Derneği’nde gerçekleşecektir. Antakya'da ayrıca 21 Mart tarihinde Samandağ’da Vakıflı Köyü'nde ve 22 Mart tarihinde Sarılar Mahallesi Derneği'nin katkılarıyla Altınözü Sarılar Mahallesi'nde gösterim ve panel gerçekleştirilecektir.

– SYFG yerel yönetimlerden, kamu ve özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından, akademiden ve eğitim kurumlarından katılımcıların yanı sıra şehirde yaşayan, sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan herkesin katılımına açık. Ayrıca tüm gösterimler de ücretsiz.