Taner Ölmez bu kez sesiyle alkış aldı

Taner Ölmez bu kez sesiyle alkış aldı

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden itibaren muhteşem yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan Taner Ölmez, içinde kendisinin de yer aldığı Barabar Grup ile dün akşam Ankara’da konser verdi. Ölmez’in konserdeki eğlenceli anları sosyal medyada da gündem oldu.



LİNGO LİNGO ŞİŞELER SÜRPRİZİ

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra bir müzik grubunda yer alan ve şarkılar söyleyen Taner Ölmez, Lingo Lingo Şişeler gibi sevilen türküleri seslendirdi. Ölmez’in halay performansıyla da hayranlarından tam not aldı.



DANSLARIYLA COŞTURDU

Mucize Doktor dizisinde savant hastası olan bir cerrahi asistanı oynayan Taner Ölmez, konserindeki performansıyla herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Tuncelili olan yakışıklı oyuncu, danslarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.