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Taner Ölmez bu kez sesiyle alkış aldı
Taner Ölmez bu kez sesiyle alkış aldı
Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, Barabar adını verdikleri müzik grubuyla Ankara'da konser verdi. Hayranlarının coşkusuyla kendinden geçen Ölmez'in halay çekip dans etmesi alkış aldı. 
Kültür Sanat 3 Aralık 2019 - 16:36

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden itibaren muhteşem yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan Taner Ölmez, içinde kendisinin de yer aldığı Barabar Grup ile dün akşam Ankara’da konser verdi. Ölmez’in konserdeki eğlenceli anları sosyal medyada da gündem oldu.


LİNGO LİNGO ŞİŞELER SÜRPRİZİ 

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra bir müzik grubunda yer alan ve şarkılar söyleyen Taner Ölmez, Lingo Lingo Şişeler gibi sevilen türküleri seslendirdi. Ölmez’in halay performansıyla da hayranlarından tam not aldı.


DANSLARIYLA COŞTURDU

Mucize Doktor dizisinde savant hastası olan bir cerrahi asistanı oynayan Taner Ölmez, konserindeki performansıyla herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Tuncelili olan yakışıklı oyuncu, danslarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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