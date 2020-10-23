Tarihi dizi ve filmler, kılıç satışlarını yüzde 500 artırdı

Malatya'da, kılıç ve bıçak imalatı yapan Yusuf Bayyiğit, son dönemlerde tarihi dizi ve filmlere ilginin kılıca da yansıdığını söyledi. Bayyiğit, bu türde dizi ve filmlerin etkisiyle kılıç satışlarının yüzde 500 arttığını ifade etti.

Ata mesleği olan sıcak demircilik ile 9 yaşında tanışan Yusuf Bayyiğit, atölyesinde mesleğini sürdürüyor. Damascus çeliği ile kılıç ve bıçak yapan Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı kişilerden olan Yusuf Bayyiğit’e Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Bayyiğit, “Günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen maalesef teknolojiye yenik düşen kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında gelmekte. İş yerleri kapanmakta, sıcak demircilikle ilgili ustalarımız maalesef başka işlere yöneldi. Ata mesleği olduğu için vazgeçmek istemedim” dedi.

“ÖZELLİKLE DAMASCUS ÇELİĞİ RAĞBET GÖRÜYOR”

Özel tasarımlar yaptığını vurgulayan Bayyiğit, “Suriye Şam bölgesinde keşfedilen ‘Damascus’ dediğimiz bir çelik türü var. Damascus çeliği üretimine ve imalatına başlama kararı aldım. Atalarımdan edinmiş olduğum bu mesleğin birikimlerine kendi yaptığım araştırmalarım ve tecrübelerimi de ekleyerek, bugün Türkiye’de Damascus çeliği üretimi yapan tek kişi olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Damascus çeliğinden yaptığımız kılıçlar çok rağbet görüyor” diye konuştu.

“KILIÇLARA İLGİ BEKLEMEDİĞİMİZ ŞEKİLDE ARTTI”

Son yıllarda tarihi dizi filmler ile birlikte işlerinin arttığını ifade eden Bayyiğit, sözlerini şöyle tamamladı: “Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da haliyle ilgi çekti. İnsanlar bize gelerek kılıç siparişi vermeye başladı. Siparişler ve talepler beklemediğimiz şekilde arttı. Talep geçmişe oranla yüzde 500 arttı.” (DHA)

