Tarihi kilise definecilerin hedefinde

Vakfıkebir ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde sarp ve blok bir kayanın altında konumlandırılmış ve iki kattan oluşan Pedromida Kilisesi definecilerden kurtarılamıyor.

Dik ve engebeli araziden fındıklık ve çalılık-dikenlik içinden 300 metre yürüyerek ulaşılan kilisenin odalarında definecilerin yaptığı kazı çalışmalarından kalan moloz yığınları yer alıyor.



Duvarlarından fresk izlerinin bulunduğunu kilisenin ikinci katına ulaşım sağlanamazken, definecilerinin ikinci kata ulaşmak için yaptıkları merdivenler alınan tehlikeyi gözler önüne seriyor.

2018 yılında kilisede izinsiz kazı yapan defineciler jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, yöre sakinleri tahribatın meydana geldiği kilisenin turizm kazandırılmasını istiyor.

“DEFİNECİLERİN UĞRAK YERİ OLDU”

Çamlık Mahalle Muhtarı İlyas Bahadır, Pedromida Kilisesi’nin tarihinin 2 bin yılları arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Birkaç gün önce Kültür ve Turizm İl Müdürümüz geldi onlarla da burada incelemeler yaptık. Burası Trabzon’da bilinmeyen bir yerdir. Bu turizm potansiyelini geliştirmek için burayı turizme kazandırmak için bu mücadeleyi iki yıldır veriyorum.Buranın en önemli sorunu yol. İnsanların burayı gelip görmeleri için mekanlar oluşturmak istiyoruz. Yan tarafından patika bir yol yapılıp insanlar gelip görebileceği düz bir alan olsun istiyoruz.”

“Burası definecilerin uğrak yeri oldu. Bir şey bulduklarını zannetmiyorum. Aslında en büyük hazine burada maalesef bu hazineyi mahvettiler. Buradakiş yolun bir an önce yapılması sonra da turizme kazandırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Burasının tescillenmesi bizim için önemli bir gelişme. Turistler Trabzon’un doğu tarafındaki yerleri biliyor. Önemli olan buradaki keşfedilmemiş yerleri bilmek.”

“İNSANLARIN BURAYA ÇIKABİLMESİ ÇOK ZOR”

Pedromida Kilisesi’ne ulaşmanın zor olduğunu kaydeden yöre sakinlerinden Mehmet Bülent Alp ise,şöyle konuştu:

“En büyük sorunumuz yol. İnsanların buraya çıkabilmesi çok zor neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla insanların çevreyi görebileceği doğaya uyumlu patika bir yol yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik anlamda bölgemize bir katkısı olacak. Bilindiği üzere Vakfıkebir ekmeğimiz çok ünlü. Dolayısıyla özellikle yurt dışından gelecek olan misafirler buraya büyük ilgi göstereceğini, giderken de Vakfıkebir ekmeğimiz başta olmak üzere doğal yiyeceklerimizden alıp götüreceğini düşünüyoruz.” (İHA)