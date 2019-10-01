Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı rol arkadaşlarını yasa boğdu!

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı Türk sinemasını yasa boğdu. Ünlüoğlu'nun birlikte rol aldığı Oktay Kaynarca ile Can Yılmaz, Berna Laçin, Seda Sayan, Nurgül Yeşilçay gibi isimler usta isimle ilgili paylaşımda bulundu.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı Türk sinemasını yasa boğdu. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Oktay Kaynarca ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alıyordu. Bir süredir kanser ile mücadele eden Ünlüoğlu ile ilgili bir paylaşım yapan Kaynarca, “Abimmmm … Mekanın cennet olsun canım abimmm…” dedi.

Kaynarca’nın paylaşımının altına Seda Sayan, Nurgül Yeşilçay, Demet Akalın da başsağlığı mesajı gönderdi.

Senarist ve oyuncu Can Yılmaz da, Ünlüoğlu’nun bir fotoğrafını paylaşıp, “Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun” mesajını yazdı.



Berna Laçin de herkesi üzen vefat ile ilgili, “Tarık Ünlüoğlu'nu da maalesef kaybetmişiz :(((((( Tüm sevenlerine , ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun” dedi.

Emre Karayel de usta ismin vefat haberiyle birlikte sarsılan isimlerdendi. Karayel, “O kadar üzüldüm ki, anlatamam. Toprağın bol, mekanın cennet olsun” yazdı.

Tiyatrocu Orhan Aydın da Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı sonrası paylaşım yapan sanatçılardan birisiydi.



Zafer Algöz ise Tarık Ünlüoğlu ile ilgili şöyle dedi: “Kıymetli dostum, ağabeyim Tarık Ünlüoğlu vefat ett. Hepimizin başı sağ olsun. Ailemiz için büyük kayıp. Mekanın cennet olsun güzel adam.”