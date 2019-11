The Irishman ne zaman yayınlanacak? İşte The Irishman filminin konusu ve oyuncuları…

Başrollerinde Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin yer aldığı The Irishman filmi 27 Kasım Çarşamba günü Netflix'te yayınlanacak. Sinemaseverlerin merakla beklediği The Irishman hakkında merak edilen detaylar...

The Irishman filminin yönetmenliğini Martin Scorsese üstleniyor. Joe Pesci ‘Russell Bufalino'; Robert De Niro‘Frank Sheeran' rolünü canlandırıyor. The Irishman'ın ilham aldığı kitap, “I Heard You Paint Houses: Frank ‘The Irishman' Sheeran and the Closing Case of Jimmy Hoffa” adını taşıyor.

THE IRISHMAN FİLMİNİN KONUSU

The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın hayatına ve arka planda ABD'de kol gezen organize suç tarihine odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev alan eski bir asker olan Frank Sheeran, New York'un beş büyük mafya ailesinden biri olan Russell Bufalino için pek çok cinayet işliyor, dolandırıcılık yapıyor. Film hem ‘İrlandalı' (The Irishman) lakaplı Frank Sheeran'ın hayatından kesitler sunuyor, hem de Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna değiniyor.