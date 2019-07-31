The Irishman’dan ilk fragman

Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi ustaları bir araya getiren, Martin Scorsese imzalı The Irishman'in tanıtım fragmanı yayınlandı.

Usta sanatçılar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalı The Irishman, 20. yüzyılın en önemli figürleri ile çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Frank Sheeran'ın gözünden savaş sonrası Amerika’da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika patronu Jimmy Hoffa’nın kayboluşunu konu alan film,organize suçun perde arkasında yaşanan çatışmalar, rekabet ve siyasi bağlantılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Filmin önümüzdeki Kasım ayında Netflix’te gösterime girmesi bekleniyor.