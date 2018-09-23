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Tolga Karaçelik ve Bartu Küçükçağlayan ‘Bartu Ben’de buluştu
Tolga Karaçelik ve Bartu Küçükçağlayan ‘Bartu Ben’de buluştu
Yönetmen koltuğunda Sundance ödüllü Tolga Karaçelik’in oturduğu, Bartu Küçükçağlayan’ın ise hem başrolünde olduğu hem de senaryosunu yazdığı ‘Bartu Ben’den ilk teaser paylaşıldı.
Kültür Sanat 23 Eylül 2018 - 13:31

‘Kelebekler' ile büyük bir uluslararası başarıya imza atan Tolga Karaçelik ve Bartu Küçükçağlayan, Sundance ödüllü ‘Kelebekler' filminin ardından bu sefer ‘Bartu Ben'de buluştu. Eğlenceli konusuyla izleyiciyi yakalayacak diziden ilk teaser yayınlandı. Bartu Küçükçağlayan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde olduğu dizide bir ünlünün az daha ünlü olma hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Bartu Ben, BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

 

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