Toprak kaydı, Roma dönemi mezarı ortaya çıktı

Manisa'da yağmur sularının etkisiyle yaşanan toprak kayması sonucu Roma dönemine ait mezar ortaya çıktı. Jandarmanın dikkati sayesinde fark edilen mezara ait insan kemikleri Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Akçapınar Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, yağmurun etkisiyle toprak kaymasının yaşandığı alanda insan kemikleri buldu.

Bölgeye giden Manisa Müze Müdürlüğü’nden uzman ekiplerin yaptığı incelemede Roma döneminden kalma mezar olduğunu ve kemiklerin de bu mezara ait insan kemikleri olduğu tespit edildi.

Kemikler müze müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kemiklerin bulunduğu bölge de jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. (DHA)

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